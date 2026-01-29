Juventus Women Napoli 1-0 LIVE | Girelli fa record di presenze e sblocca su assist di Beccari

La Juventus Women batte il Napoli 1-0 grazie a un gol di Girelli, che conquista anche un record di presenze. La partita, valida per i quarti di Coppa Italia femminile, si è decisa nel secondo tempo, con Girelli che ha approfittato di un assist di Beccari. La Juventus ha dimostrato più cattiveria e determinazione, portando a casa la vittoria e il passaggio del turno.

di Mauro Munno Juventus Women Napoli: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei quarti di Coppa Italia femminile. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – La Juventus Women di Max Canzi ospita il Napoli nella gara valida per il ritorno dei quarti di Coppa Italia Women. Le bianconere ripartiranno dalla vittoria per 2-1, in trasferta, dell'andata. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Napoli 1-0: sintesi e moviola. 73? Occasione Girelli – Vicina alla doppietta, in spaccata – di nuovo su assistenza di Beccari – non inquadra la porta 68? Gol Girelli – Festeggia la 237esima con la maglia della Juve (record di presenze insieme a Caruso) con un tap in facile sul cross basso di Beccari, brava ad affondare a destra 61? Tiro Bonansea – Si accentra e calcia col mancino, centrale e semplice per Beretta che blocca 57? Colpo di testa Cambiaghi – Svetta sul primo palo su corner battuto da Wälti ma, incredibilmente, manda alto 50? Cross Godo – Gran palla tagliata della norvegese su cui è in ritardo Vangsgaard alla deviazione vincente 48? Colpo di testa Cambiaghi – Colpisce indietreggiando sul cross di Carbonell.

