Juventus Women Sassuolo 4-0 LIVE | Beccari firma la tripletta

La Juventus Women si impone con un netto 4-0 contro il Sassuolo nella dodicesima giornata di Serie A. Beccari segna una tripletta e guida le bianconere verso una vittoria convincente. La partita si è svolta senza grandi problemi per la squadra di casa, che ha controllato il gioco dall’inizio alla fine. I tifosi presenti allo stadio hanno potuto festeggiare un risultato importante.

di Mauro Munno Juventus Women Sassuolo: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la dodicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Dodicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene da tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. Le bianconere non possono però più sbagliare a causa di un classifica che resta impervia in ottica scudetto. Oggi con il Sassuolo servono i tre punti. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Sassuolo 3-0: sintesi e moviola. 63? Punizione Schatzer – Ci prova dalla lunga distanza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Sassuolo 4-0 LIVE: Beccari firma la tripletta Approfondimenti su Juventus Women Sassuolo Juventus Women Sassuolo 1-0 LIVE: Beccari sblocca in avvio La Juventus Women batte il Sassuolo 1-0 grazie a un gol di Beccari subito all’inizio del match. Juventus Women Sassuolo 3-0 LIVE: doppietta Beccari, bianconere scatenate La Juventus Women batte 3-0 il Sassuolo in casa e mantiene il passo in Serie A. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. POST SASSUOLO - JUVENTUS 0-3 | INTERVISTA THURAM Ultime notizie su Juventus Women Sassuolo Argomenti discussi: Juventus - Sassuolo in Diretta Streaming | DAZN IT; Roma show con Farrugia, Sassuolo e Juve convincono in una giornata ricca di gol; Preview: Juventus Women vs Sassuolo; Serie A Women 2025/2026, la Juventus non sbaglia con il Parma. Risultati e classifica 11° giornata aggiornata. Juventus Women Sassuolo: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la dodicesima giornata di Serie A WomenJuventus Women Sassuolo: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la dodicesima giornata di Serie A Women (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Dodicesi ... juventusnews24.com Juventus Women-Sassuolo 3-0, intervallo: doppietta di Beccari e gol 150° di GirelliINTERVALLO 45'+1' – Finisce il primo tempo sul parziale di 3-0 grazie alla doppietta di Beccari e alla rete di Girelli. 45' – Concesso 1' di recupero ... tuttojuve.com Cristiana Girelli nella leggenda della Juventus Women Record di presenze (238 gare) festeggiato raggiungendo quota 150 gol in bianconero juve.it/Girelli-Record x.com It’s Matchday for Juventus Women as well! - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.