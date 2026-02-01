Juventus trattativa in corso per Mauro Icardi

La Juventus sta lavorando per portare Mauro Icardi in squadra. I contatti con il Galatasaray sono in corso e le fonti confermano che ci sono trattative avanzate. Nei prossimi giorni si aspettano novità sulla possibile fumata bianca.

La Juventus sta trattando con il Galatasaray per il centavanti argentino Mauro Icardi. Lo confermano Di Marzio, Pedullà, Albanese e altri. Il punto sulla trattativa per Icardi Il punto di Pedullà: "La Juventus aspetta risposta per KoloMuani, il sondaggio per #Icardi (confermato) è una richiesta di Spalletti per gennaio. Juve valuta colpo in attacco: trattativa in corso con il Galatasaray per Icardi La Juventus sta trattando con il Galatasaray per portare Mauro Icardi in bianconero. Calciomercato Inter, c'è anche Vlahovic nella lista di Marotta: trattativa con la Juventus in corso? Sul calciomercato dell'Inter si susseguono diverse trattative, tra cui quella che coinvolge Dusan Vlahovic della Juventus. Allegri ha chiesto QUESTO attaccante, ma la dirigenza sta pensando a un ALTRO... Ultime notizie su Juventus Icardi Argomenti discussi: Juve, mercato forza 9: Ottolini lavora per chiudere En-Nesyri, trattativa in corso a Istanbul; Calciomercato, le news del 30 gennaio; Le notizie di calciomercato del 29 gennaio 2026: Juve, Kolo Muani si allontana. Napoli e Roma su Sulemana; HOLM, NIENTE NAPOLI? TRATTATIVA IN CORSO TRA JUVENTUS E BOLOGNA: IL TERZINO VERSO I BIANCONERI. Juventus, un'altra pretendente per Norton Cuffy. Moretto: Trattativa in corso col Genoa per un trasferimento a titolo definitivo Non è la Juventus l'unica squadra italiana a puntare su Brooke Norton Cuffy, esterno destro del Genoa di Daniele De Rossi. Romano: Progressi della Juventus per ingaggiare Holm. Bologna interessato a Joao Mario. Trattative sulle formule in corso Fabrizio Romano, tramite X, ha dato alcuni aggiornamenti sulla trattativa tra la Juventus e il Bologna per Emil Holm e Joao Mario: La Juventus sta facendo progressi nei colloqui per Da un anno Mauro #Icardi e Luciano #Spalletti sono tornati in ottimi rapporti dopo lo strappo del 2019 ai tempi dell'#Inter causato dalle dichiarazioni di Wanda Nara. I dissapori del passato sono stati appianati e proprio Spalletti è lo sponsor principale di Mauri. Sotto la guida di Luciano Spalletti sia Victor Osimhen sia Mauro Icardi hanno scritto pagine importantissime delle loro carriere, nel bene e nel male. E l'allenatore della Juventus, che li ritroverà nei playoff di Champions League contro il Galat

