Calciomercato Inter c’è anche Vlahovic nella lista di Marotta | trattativa con la Juventus in corso?

Sul calciomercato dell’Inter si susseguono diverse trattative, tra cui quella che coinvolge Dusan Vlahovic della Juventus. La dirigenza nerazzurra avrebbe sondato il suo nome come possibile rinforzo, alimentando voci di un interesse concreto. Restano da seguire gli sviluppi di questa trattativa, che al momento si trova in fase preliminare e richiede ulteriori valutazioni da entrambe le parti.

Inter News 24 Calciomercato Inter, tra i nomi sondati dalla dirigenza nerazzurra potrebbe esserci anche quello di Dusan Vlahovic, centravanti della Juventus. Il futuro di Dusan Vlahovic è ancora un grande punto interrogativo. Nonostante alcuni mesi fa si fosse parlato di un possibile rinnovo con la Juventus, le ultime notizie suggeriscono che il destino del serbo sia sempre più lontano dai bianconeri. La Stampa ha recentemente approfondito la questione, evidenziando anche l'interesse di Milan e Inter. La Juventus, infatti, sembra determinata a sfruttare al massimo il mercato dei parametri zero, con Vlahovic che è uno dei giocatori più ambiti in questo senso.

Vlahovic-Milan: la voce è clamorosa. Inter, scoppia il caso Luis Henrique. Juventus vicina a Rodriguez, e c'è l'idea Sorloth - Secondo Telelombardia, Vlahovic e il Milan avrebbero trovato l'accordo per giugno, mentre la Juventus starebbe pensando a Sorloth dell'Atletico Madrid. sport.virgilio.it

Vlahovic pensa soltanto all’Inter: anche la Juve è sorpresa - Il recupero procede bene: possibile ritorno in campo contro l'Inter ... calciomercato.it

ALLORA: questo si chiama Fare Calciomercato. Cioè, dichiarare un giocatore all’Inter tre mesi prima. Così come darne un altro al 99% via e dove, cioè in Germania, in questo caso. CARLOS AUGUSTO IN, GOSENS GERMANIA, fatta a fine agosto, annunciata x.com

FcInterNews.it. . Prepariamoci insieme a Inter-Napoli, big match della 20esima giornata di Serie A in programma domenica sera a San Siro. Le ultimissime e la probabile formazione. Spazio anche al calciomercato. - facebook.com facebook

