Champions League la Juventus trova il Galatasaray ai playoff

La Juventus affronterà il Galatasaray nei playoff di febbraio della Champions League 20252026. Il sorteggio ha deciso, ora i bianconeri devono prepararsi alla sfida decisiva per passare la fase a gironi. La Juventus si trova di fronte a un avversario tosto, e il match si gioca tra circa tre mesi. I tifosi sono già in trepidazione, sperando in una qualificazione che potrebbe cambiare la stagione.

Il verdetto è arrivato: la Juventus affronterà il Galatasaray nei playoff di febbraio della UEFA Champions League 20252026. Il sorteggio ha definito un accoppiamento affascinante e insidioso, che mette subito alla prova le ambizioni europee dei bianconeri. La sfida si svilupperà su due gare, con l’andata in trasferta e il ritorno all’Allianz Stadium, dove la Juve potrà contare sulla spinta del proprio pubblico per giocarsi l’accesso agli ottavi di finale. Conclusa la League Phase, la competizione entra ora nella sua fase più calda: dagli spareggi usciranno otto squadre che raggiungeranno le migliori sedici d’Europa.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Approfondimenti su Juventus Galatasaray

La Juventus ha trovato il Galatasaray come avversario nei playoff di febbraio della Champions League 20252026.

Questa mattina a Nyon è stato fatto il sorteggio dei playoff di Champions League.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

My Champions League Matchday 2 Predictions!

Ultime notizie su Juventus Galatasaray

Argomenti discussi: Champions League 2025/26, le possibili avversarie della Juventus ai playoff; Champions League, Monaco-Juventus 0-0: i bianconeri chiudono al 13° posto; Champions League: venerdì i sorteggi playoff per Inter, Juventus e Atalanta; Monaco-Juventus, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming.

Playoff Champions, quando giocano Juve, Inter e Atalanta: le date di andata e ritorno e dove vederli in tvUrna poco benevola per le squadre italiane negli spareggi per approdare agli ottavi di finale: ecco quando giocheranno ... corrieredellosport.it

Sorteggi Champions League diretta: l'Inter con il Bodo, Atalanta-Dortmund e la Juve contro il GalatasarayLa League Phase di Champions League è terminata. Nessuna delle quattro italiane coinvolte nella massima competizione europea è riuscita a terminare tra le prime otto, posizioni valide per strappare il ... msn.com

CHAMPIONS LEAGUE, BODO GLIMT-INTER L'Inter giocherà l'andata in Norvegia, ritorno a San Siro x.com

Champions League, via ai sorteggi dei playoff di Inter, Juventus e Atalanta - facebook.com facebook