Questa mattina a Nyon è stato fatto il sorteggio dei playoff di Champions League. La Juventus, che si trova al 13° posto dopo le prime otto partite, affronterà il Galatasaray in uno spareggio che vale l’ingresso agli ottavi di finale. La sfida si gioca in un momento importante per entrambe le squadre, che cercano una qualificazione difficile ma ancora possibile.

A Nyon, oggi alle ore 12, il sorteggio dei playoff di Champions League ha definito il cammino delle squadre classificate tra il 9° e il 24° posto della League Phase: la Juventus, tredicesima dopo le otto gare iniziali, affronterà il Galatasaray nello spareggio che mette in palio l’accesso agli ottavi di finale. Andata in Turchia, ritorno a Torino. Il verdetto dell’urna e il quadro generale. Da testa di serie, la Juventus era in attesa di conoscere una tra le possibili avversarie sorteggiate a Nyon. L’urna ha accoppiato i bianconeri al Galatasaray, definendo una doppia sfida ad alta intensità emotiva e ambientale. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Champions League, sorteggio playoff: Juventus contro Galatasaray

Questa sera si conosceranno gli accoppiamenti dei playoff di Champions League.

Questa mattina si è svolto il sorteggio dei playoff di Champions League per la stagione 2025-2026.

Champions senza miracoli – PAOLO CONDÒ | Un centimetro alla volta

