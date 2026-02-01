Juventus | sondaggio clamoroso per Icardi

La Juventus sta facendo un sondaggio importante per Mauro Icardi, il centravanti argentino del Galatasaray. La società torinese vuole capire se ci sono possibilità di portarlo in Italia prima della fine del mercato invernale. Icardi, che ha il contratto in scadenza a giugno, potrebbe essere un’opzione concreta per rinforzare l’attacco bianconero. La trattativa, ancora in fase preliminare, sta attirando molta attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

La Juventus infiamma il rush finale del calciomercato invernale 2026 con un sondaggio concreto e clamoroso per Mauro Icardi, centravanti argentino del Galatasaray in scadenza di contratto il 30 giugno 2026. Il nome dell’ex Inter (e Sampdoria) torna prepotentemente in orbita bianconera nelle ore decisive prima della chiusura della finestra L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

