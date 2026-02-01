Juve clamoroso tentativo per Mauro Icardi | tutti i dettagli

La Juventus ha fatto un’offerta sorprendente per Mauro Icardi. I dirigenti bianconeri stanno cercando di convincere il Galatasaray a cedere l’attaccante argentino. Se dovesse arrivare in Italia, Icardi potrebbe di nuovo lavorare con l’allenatore Spalletti, che già lo ha guidato all’Inter. La trattativa è in corso, ma ancora nessuna decisione definitiva.

Se resterà una suggestione e potrà concretizzarsi davvero sarà chiaro nelle prossime ore. La Juve intanto ci prova: l’agente di Icardi è volato a Istanbul, nel tentativo di convincere il Galatasay a cedere l’attaccante per la seconda parte di stagione ai bianconeri. Sarebbe uno scenario clamoroso, è vero, ma in questo momento il club le sta provando tutte per accontentare Spalletti con un numero 9. Icardi tra l’altro ritroverebbe Spalletti dopo il periodo vissuto insieme all’Inter, in un rapporto non sempre sereno. Il calcatore, però, ha tutte le caratteristiche ricercate dalla Juve, compresa la conoscenza del calcio italiano che – come nel caso di David e Openda – non sempre consente un ambientamento immediato ai nuovi arrivati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

