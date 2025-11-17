Futuro Icardi svolta decisa per il suo futuro | l’ex sogno della Juventus rifiutò l’Arabia! Svelato il clamoroso retroscena
Futuro Icardi, spunta un retroscena clamoroso sull’attaccante ex Inter: ecco quell’intreccio con Juve e Arabia. Il Galatasaray è pronto a blindare il suo idolo. Nonostante un contratto già solido fino al 2026, il club turco vuole anticipare i tempi e incontrerà presto l’entourage dell’attaccante per discutere un ulteriore rinnovo. Lui ritornail “no” all’Arabia Saud Alla . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
