Juventus Romano Scambio Holm – Joao Mario col Bologna

La Juventus sta per chiudere l'acquisto di Holm dal Bologna. Secondo le notizie di Matteo Moretto e Fabrizio Romano, il difensore svedese dovrebbe arrivare a Torino come rinforzo per la fascia. L'affare sembra ormai in dirittura d’arrivo, con le società che lavorano per definire gli ultimi dettagli.

Holm: rinforzo per la fascia in arrivo da Bologna Come riportato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano su Youtube, la Juventus sta per chiudere per l'approdo di Holm dal Bologna. La trattativa prevede uno scambio con Joao Mario, da chiarire se si tratta di prestiti o acquisti.

La Juventus e il Bologna sono a lavoro per uno scambio di centrocampisti.

In questi minuti, la Juventus sta lavorando a un affare che potrebbe scuotere il calciomercato.

Romano: Progressi della Juventus per ingaggiare Holm. Bologna interessato a Joao Mario. Trattative sulle formule in corsoFabrizio Romano, tramite X, ha dato alcuni aggiornamenti sulla trattativa tra la Juventus e il Bologna per Emil Holm e Joao Mario: La Juventus sta facendo progressi nei colloqui per ... tuttojuve.com

Holm Juve: l’esterno si avvicina ai bianconeri! Scambio sempre più definito con Joao Mario, ecco la formula dell’operazione con il BolognaHolm Juve: l’esterno si avvicina ai bianconeri! Scambio sempre più definito con Joao Mario, ecco la formula dell’operazione con il Bologna La Juventus preme sull’acceleratore per chiudere una doppia o ... juventusnews24.com

Nel giro di poche ore la trattativa tra Juventus e Bologna per lo scambio tra Joao Mario e Holm sembra vicina alla chiusura Stando a quanto riportato da Matteo Moretto sul proprio profilo X le parti sarebbero molto vicine a chiudere l'affare con un doppio pres facebook

