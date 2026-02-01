Juventus Sassuolo Under 15 3-0 LIVE | si riprende Monte al posto di Della Rossa
La Juventus Under 15 batte 3-0 il Sassuolo nella sedicesima giornata del campionato 202526. La squadra di Monte si riprende dalla recente pausa e parte bene, con un cambio in panchina che porta subito risultati. Della Rossa lascia il campo e al suo posto entra Monte, che dà subito più ritmo alla manovra dei bianconeri. La partita si gioca su ritmi intensi, e la Juventus sfrutta le occasioni per portarsi avanti già nel primo tempo. Alla fine, il risultato resta stabile, con i giovani biancon
di Fabio Zaccaria Juventus Sassuolo Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver battuto anche largamente in trasferta la Reggiana e riposato una settimana, torna a giocare in casa ospitando il Sassuolo nel match valevole per la sedicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Sassuolo Under 15: 3-0 sintesi e moviola. 41? Monte rileva Della Rossa, primo cambio per Pecorari INIZIO SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO 40? Altro fallo del Sassuolo, ospiti nervosi dopo i tre gol subiti in 15 minuti 35? TRIS JUVE- Laruccia incontenibile, attira a sè tre avversari e mette al centro forte e teso: Albanese al posto giusto insacca, firmando il terzo gol bianconero 32? GOL DELLA JUVE- Nobile si allarga sulla sinistra, cross morbido sul secondo palo dove Capristo può appoggiare in rete di prima. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus Virtus Entella Under 15 LIVE: le formazioni ufficiali. Prima chiamata per Della Rossa e Bosticco, Elliot e Monte il duo d’attacco
Segui in tempo reale Juventus Virtus Entella Under 15, valida per la quattordicesima giornata della stagione 202526.
Juventus Sassuolo Under 15 LIVE: le scelte di Pecorari. Della Rossa titolare, Laurenti sulla destra e Modica sul versante opposto
La Juventus Under 15 affronta il Sassuolo in una partita importante per la sedicesima giornata del campionato 202526.
