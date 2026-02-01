Juventus Sassuolo Under 15 LIVE | le scelte di Pecorari Della Rossa titolare Laurenti sulla destra e Modica sul versante opposto

La Juventus Under 15 affronta il Sassuolo in una partita importante per la sedicesima giornata del campionato 202526. Pecorari ha scelto Della Rossa come titolare, mentre Laurenti e Modica sono schierati rispettivamente sulla destra e sul versante opposto. La partita si gioca sotto gli occhi di tanti tifosi e appassionati, con entrambe le squadre che cercano punti pesanti in classifica.

di Fabio Zaccaria Juventus Sassuolo Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver battuto anche largamente in trasferta la Reggiana e riposato una settimana, torna a giocare in casa ospitando il Sassuolo nel match valevole per la sedicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Sassuolo Under 15: 0-0 sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 14:00 Migliore in campo Juve:. Juventus Sassuolo Under 15 0-0: risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 15: in attesa delle formazioni ufficiali Sassuolo 15: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi: . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Sassuolo Under 15 LIVE: le scelte di Pecorari. Della Rossa titolare, Laurenti sulla destra e Modica sul versante opposto Approfondimenti su Juventus Sassuolo U15 Juventus Sampdoria Under 15 LIVE: le scelte di Pecorari. Galavotti titolare, davanti il duo Albanese-Paesanti Juventus Cesena Under 15 2-2: pareggio rocambolesco per Pecorari, non bastano Nobile e Modica Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Juventus Sassuolo U15 Argomenti discussi: Giovanili | Il programma del settore giovanile neroverde; Biglietti Juventus - Sassuolo | Serie A 2025-2026; SETTORE GIOVANILE: IL PROGRAMMA DEL WEEKEND; Under 15: Lazio-Empoli. Juventus Sassuolo Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Sassuolo Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Und ... juventusnews24.com Juventus Under 15, ufficiale il nuovo rinforzo per la trequarti: Dulea è un nuovo giocatore dei bianconeri. Il focusJuventus Under 15, dopo settimane di prova ora arriva anche l’ufficialità: Teodor Dulea è un nuovo calciatore bianconero, il terzo innesto per Pecorari in questa sessione invernale. Le ultime Lo aveva ... juventusnews24.com Canzi presenta la gara col Sassuolo Le parole del tecnico della Juventus Women - facebook.com facebook Accordo a un passo tra #Juventus e #Sassuolo per il prestito di #PedroFelipe: ci sarà un diritto di riscatto in favore dei neroverdi e una recompra in favore dei bianconeri. I due club stanno trattando sulle cifre di riscatto e recompra @Spazio_J x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.