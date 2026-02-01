Juventus Sassuolo Under 15 LIVE | le scelte di Pecorari Della Rossa titolare Laurenti sulla destra e Modica sul versante opposto

La Juventus Under 15 affronta il Sassuolo in una partita importante per la sedicesima giornata del campionato 202526. Pecorari ha scelto Della Rossa come titolare, mentre Laurenti e Modica sono schierati rispettivamente sulla destra e sul versante opposto. La partita si gioca sotto gli occhi di tanti tifosi e appassionati, con entrambe le squadre che cercano punti pesanti in classifica.

di Fabio Zaccaria Juventus Sassuolo Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver battuto anche largamente in trasferta la Reggiana e riposato una settimana, torna a giocare in casa ospitando il Sassuolo nel match valevole per la sedicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Sassuolo Under 15: 0-0 sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 14:00 Migliore in campo Juve:. Juventus Sassuolo Under 15 0-0: risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 15: in attesa delle formazioni ufficiali Sassuolo 15: in attesa delle formazioni ufficiali Arbitro: Ammoniti: Espulsi: . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

