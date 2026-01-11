Juventus Virtus Entella Under 15 LIVE | le formazioni ufficiali Prima chiamata per Della Rossa e Bosticco Elliot e Monte il duo d’attacco

Segui in tempo reale Juventus Virtus Entella Under 15, valida per la quattordicesima giornata della stagione 2025/26. In questa occasione, sono state annunciate le formazioni ufficiali, con le prime convocazioni di Della Rossa e Bosticco e la coppia d’attacco formata da Elliot e Monte. Di seguito, troverai sintesi, moviola, tabellino e cronaca dettagliata del match.

di Fabio Zaccaria Juventus Virtus Entella Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quattordicesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver ottenuto la prima vittoria del 2026 a Pisa, ospita la Virtus Entella nel match valevole per la quattordicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Virtus Entella Under 15: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 12:30 Migliore in campo Juve:. Juventus Virtus Entella Under 15: risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 15: Moretti; Cussotto, Esposito, Allara, Vaccarella; Laganà, Nobile, Duka; Laruccia; Monte, Elliot All.

