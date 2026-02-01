Juventus | rinforzo di qualità sulla trequarti

La Juventus ha ufficializzato l’ingaggio di Jérémie Boga. Il giocatore arriva con l’obiettivo di rafforzare la trequarti, portando esperienza e qualità alla squadra. La trattativa si è conclusa nelle ultime ore del mercato invernale, e Boga si è subito unito ai nuovi compagni in vista delle prossime partite.

La Juventus chiude il calciomercato invernale 2026 con un rinforzo di esperienza e qualità sulla trequarti: Jérémie Boga è ufficialmente un nuovo giocatore bianconero. L’esterno ivoriano-francese classe 1997 arriva dal Nizza con la formula del prestito secco fino al termine della stagione, con diritto di riscatto fissato intorno ai 5 L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: rinforzo di qualità sulla trequarti Approfondimenti su Juventus Rinforzo Juventus Under 15, ufficiale il nuovo rinforzo per la trequarti: Dulea è un nuovo giocatore dei bianconeri. Il focus La Juventus Under 15 ha annunciato l’ingaggio di Teodor Dulea, nuovo rinforzo per la zona di trequarti. Juventus-Napoli: Spalletti cambia sulla trequarti, emergenza totale per Conte Domani all’Allianz Stadium si affrontano Juventus e Napoli, due delle principali protagoniste della Serie A. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Mercato Juventus: Ritorno Clamoroso, Ma Solo Se... Ultime notizie su Juventus Rinforzo Argomenti discussi: Juve a tutta fascia: occhi su Celik, braccio di ferro con l'Inter per un obiettivo di mercato; Le novità sul ritorno di Kolo Muani e altre 2 storie sulla Juventus che potresti esserti perso; Mercato, Nicolussi Caviglia e Carboni a Parma; Juventus, blitz in Spagna e colpo a sorpresa | Finalmente l’esterno che voleva Spalletti. Juventus, accordo raggiunto con il Nizza per Boga: il giocatore è atteso a TorinoBoga, torna in Italia. Un rientro che rappresenta una grande occasione per il giocatore, desideroso di rilanciarsi in un contesto ambizioso come quello bianconero. Boga sarà il vice di Kenan Yildiz, ... it.blastingnews.com Juventus, ai playoff c'è il Galatasaray. Comolli: Felici di giocare il ritorno in casaDamien Comolli, Chief Executive Officer di Juventus, e Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy del Club bianconero, hanno commentato da Nyon. tuttomercatoweb.com BOGA è il primo rinforzo della JUVENTUS a gennaio L'esterno è arrivato stamattina a Torino per sottoporsi alle visite mediche, i bianconeri lo prendono dal Nizza in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Boga sarà la prima alternativa a Yildiz - facebook.com facebook Attenzione a Leonardo Cerri L’attaccante classe 2003 torna alla Juventus NextGen dal prestito al Bari Potrebbe rimanere a Torino ed essere il ‘rinforzo nel reparto avanzato oppure partire nuovamente Vedremo in questi giorni quale sarà il suo futuro @Bar x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.