La Juventus Under 15 ha annunciato l’ingaggio di Teodor Dulea, nuovo rinforzo per la zona di trequarti. Dopo settimane di prova, l’accordo è stato formalizzato, rendendo Dulea il terzo acquisto della sessione invernale per il settore giovanile. Questa operazione conferma l’impegno della società nel rafforzare il proprio vivaio con giovani talenti, offrendo loro opportunità di crescita e sviluppo.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 15, dopo settimane di prova ora arriva anche l’ufficialità: Teodor Dulea è un nuovo calciatore bianconero, il terzo innesto per Pecorari in questa sessione invernale. Le ultime. Lo avevamo anticipato a fine novembre 2025 con un primissimo identikit, ora è arrivata anche l’ufficialità: Teodor Dulea è un nuovo giocatore della Juventus Under 15, diventa dunque il terzo rinforzo in questa sessione di mercato per i bianconeri classe 2011 dopo Bosticco e Della Rossa. Erano diverse settimane che il fantasista moldavo stava familiarizzando con i nuovi compagni, solo amichevoli e allenamenti ma già respirava l’aria di tutto l’ambiente Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Under 15, ufficiale il nuovo rinforzo per la trequarti: Dulea è un nuovo giocatore dei bianconeri. Il focus

Leggi anche: Spalletti Juventus, adesso è ufficiale! L’ex ct della Nazionale è il nuovo allenatore dei bianconeri. Il comunicato del club con tutti i dettagli

Ottolini Juve, ufficiale: è il nuovo direttore sportivo dei bianconeri. Il comunicato ufficiale del club e tutti i dettagli

La Juventus ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Ottolini come nuovo direttore sportivo. La società ha diffuso un comunicato in cui vengono forniti dettagli sulla nomina dell’ex Genoa, segnando un passaggio importante per il futuro del club. Questa scelta rappresenta un passo significativo nel rafforzamento della struttura dirigenziale della squadra, con l’obiettivo di migliorare la gestione e la pianificazione delle strategie sportive.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Lecce-Juventus Under20, ecco dove sarà possibile vedere il match - Mercoledì 21 gennaio 2026, con calcio d’inizio alle ore 12:00, la Juventus Under 20 sarà impegnata in trasferta in Puglia contro il Lecce Primavera, nel match valido per ... tuttojuve.com