Juventus | operazione Holm conclusa

La Juventus ha concluso l’operazione Holm, chiudendo il mercato invernale con un colpo intelligente sulla fascia destra. La società ha trovato un accordo con il Bologna per portare Emil Holm in bianconero, scambiandolo con Joao Mario, che torna in Emilia. Una mossa veloce e mirata per rinforzare la rosa senza spendere troppo.

La Juventus chiude in bellezza il calciomercato invernale 2026 con un'operazione intelligente e low-cost sulla fascia destra: l'arrivo di Emil Holm dal Bologna, in un doppio scambio che spedisce Joao Mario in Emilia. L'affare, definito nelle ultimissime ore prima della deadline del 2 febbraio alle 20:00, è strutturato su prestiti

