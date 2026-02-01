Holm alla Juventus affare chiuso | lo svedese è atteso a Torino per visite mediche e firma I dettagli dell’operazione

La Juventus ha ufficializzato l’acquisto di Holm dal Bologna. L’attaccante svedese arriverà a Torino nelle prossime ore per effettuare le visite mediche e firmare il contratto. È stato un trasferimento rapido, e ora la società si prepara a presentarlo ai tifosi. Holm indosserà la maglia bianconera in prestito con diritto di riscatto.

Holm alla Juventus, lo svedese è ormai un giocatore bianconero. Arriva dal Bologna con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il calciomercato invernale della Juventus si chiude con un botto nelle corsie laterali, regalando a Luciano Spalletti il rinforzo tanto atteso per dare respiro a Pierre Kalulu. L'operazione che porta Holm alla Juventus è ufficialmente giunta alla fumata bianca. Il terzino svedese, reduce da una prima parte di stagione con il Bologna, è pronto a compiere il grande salto in una big. La dirigenza bianconera ha lavorato ai fianchi del club rossoblù per trovare la quadratura ideale, superando anche la concorrenza del Napoli che si era inserito con forza nelle ultime settimane.

