Juventus Under 15 un nuovo innesto alla corte di Pecorari | Della Rossa rinforzerà il parco attaccanti Il focus

La Juventus Under 15 annuncia l’ingaggio di Della Rossa dal Baveno Stresa, rafforzando il reparto offensivo. Il nuovo innesto, scelto sotto la guida di Pecorari, mira a consolidare la rosa in vista del girone di ritorno. Questa operazione si inserisce nel percorso di crescita e sviluppo del settore giovanile, puntando a migliorare le performance e a preparare i giovani talenti per il futuro.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 15, battuto il secondo colpo sul mercato: arriva Della Rossa dal Baveno Stresa, un attaccante in più per il girone di ritorno. Il focus completo sul giocatore piemontese. Dopo aver rinforzato la difesa grazie all'acquisto, ora ufficiale, di Idrissa Bosticco dal Pinerolo, la Juventus Under 15 batte un altro colpo di mercato e si conferma attivissima per consegnare a mister Pecorari una squadra quanto più competitiva possibile in vista della seconda metà di campionato. Dal Baveno Stresa, squadra di eccellenza piemontese, arriva un giocatore di cui si parla già un gran bene, non a caso presente nella rappresentativa regionale di categoria.

