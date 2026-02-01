La Juventus ha messo a segno un colpo giovane nel mercato invernale. La società ha preso Justin Oke Oboavwoduo, attaccante classe 2006 dal Manchester City. La scelta conferma la strategia di puntare sui talenti di prospettiva, investendo sui giovani per il futuro.

La Juventus ha definito un nuovo colpo in entrata nel mercato invernale, assicurandosi Justin Oke Oboavwoduo, attaccante classe 2006 proveniente dal Manchester City, confermando la strategia bianconera orientata su profili di prospettiva. L’operazione si inserisce in una fase di mercato particolarmente attiva, che nei giorni scorsi aveva già visto la Vecchia Signora muoversi su altri giovani, oltre alle operazioni legate alla prima squadra. Il club bianconero continua così a investire su talenti internazionali, rafforzando il bacino giovanile con un profilo considerato tra i più interessanti cresciuti nell’Academy dei Citizens. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, nuovo colpo giovane: arriva Oboavwoduo dal Manchester City

Approfondimenti su Juventus Oboavwoduo

La Juventus ha messo a segno un colpo importante in prospettiva.

Il Manchester City sta finalizzando un importante acquisto nel mercato invernale: Marcus Guehi, difensore del Crystal Palace, si avvicina alla squadra inglese.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Juventus Oboavwoduo

Argomenti discussi: Juve, colpo per il futuro: accordo per il talento dell’Ajax classe 2010!; Napoli, visite mediche e ufficialità per Giovane: Conte lo vuole già per la Juve; Colpo in prospettiva per la Juventus: in arrivo dal Bayern Monaco il giovane Adin Licina; Romano - Juventus, è fatta per il giovane talento dell'Ajax.

Juventus, arriva Adin Licina: un nuovo Yildiz in bianconeroLa Juventus piazza un colpo in prospettiva e si assicura nel calciomercato di gennaio uno dei talenti più interessanti del calcio giovanile europeo. I ... thesocialpost.it

La Juventus ha preso il nuovo Yildiz: arriva Licina dal Bayern Monaco!Licina alla Juventus – La Juventus conclude un colpo di mercato di cui potremmo sentire parlare parecchio in futuro. È fatta per l’arrivo in bianconero di Adin Licina. fantamaster.it

L'allenatore del Manchester City ha dedicato parole toccanti ai bambini palestinesi: "Li abbiamo lasciati soli" - facebook.com facebook

Zanetti: "Farà molto freddo, dobbiamo stare molto attenti. Il Bodo ha battuto Manchester City e Atletico Madrid, dobbiamo stare molto attenti. Vogliamo essere protagonisti, purtroppo manca il punto contro il Liverpool. Non saremmo qui. Ma accettiamo tutto senz x.com