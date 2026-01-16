Il Manchester City sta finalizzando un importante acquisto nel mercato invernale: Marcus Guehi, difensore del Crystal Palace, si avvicina alla squadra inglese. Secondo fonti attendibili, i club stanno definendo gli ultimi dettagli dell’operazione, che potrebbe rafforzare significativamente la rosa dei Citizens. L’operazione rappresenta un investimento strategico per il club, in vista delle sfide sportive della stagione.

Secondo The Sun il Manchester City è pronto a piazzare un colpo magistrale sul mercato invernale, assicurandosi Marc Guehi dal Crystal Palace. Un’operazione che non solo rinforza la difesa di Pep Guardiola in vista della corsa al titolo, ma garantisce anche un inaspettato “tesoretto” al Chelsea, grazie a una lungimirante mossa di mercato risalente al 2021. L’affare: cifre e dettagliI “Citizens” hanno trovato l’accordo con le Eagles per una cifra vicina ai 20 milioni di sterline. Si tratta di un prezzo di favore, motivato dalla situazione contrattuale del centrale inglese classe 2000: Guehi, 25 anni, sarebbe infatti diventato un parametro zero la prossima estate. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Manchester City, pronto un grande colpo di mercato! Arriva Guehi dal Crystal Palace: i dettagli

Leggi anche: Guehi Manchester City, scatto decisivo: il difensore è ad un passo dall’addio al Crystal Palace!

Leggi anche: Calciomercato Inter, non tramonta la pista Guéhi del Crystal Palace: possibile colpo a gennaio?

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Il Manchester United pronto ad annunciare il nome dell'allenatore ad interim: progressi per Michael Carrick; Calciomercato live: Guendouzi va al Fenerbahce, Lazio su Daniel Maldini, la Juventus pensa a Chiesa; L’attaccante Antoine Semenyo è il nuovo rinforzo del Manchester City con un contratto da 452 milioni di R$; Prestito interrotto, rientro al City e subito gol: chi è Max Alleyne.

È fatta per Marc Guehi al Manchester City, la conferma dell'allenatore del Crystal Palace: "Gli auguro il meglio" - Oltre all'annuncio di mercato, il tecnico Glasner ha confermato anche il suo addio a fine stagione: "Non rinnoverò il mio contratto, la società ne è a conoscenza da tre mesi". msn.com