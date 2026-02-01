juventus nicolussi caviglia grande ex in parma juventus

Hans Nicolussi Caviglia torna a Parma, questa volta da ex. Il centrocampista della Juventus affronta la sua vecchia squadra nel match di oggi al Tardini. Prima del calcio d’inizio, ha parlato della sua esperienza con i bianconeri e di ciò che prova a rivedere il suo passato in una partita così importante.

Hans Nicolussi Caviglia sarà l’ex della partita nella sfida tra Juventu e Parma del Tardini. Il giocatore ha parlato del suo incontro con i bianconeri. La stagione del’ex bianconero Nicolussi Caviglia si era trasferito in estate alla Fiorentina dopo essere stato venduto dalla Juventus, raggiungendo altri ex juventini come Kean L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Nicolussi Caviglia ringrazia il Parma, dove ha giocato in prestito, e parla del suo percorso alla Juventus.

