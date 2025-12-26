Nicolussi Caviglia può lasciare la Fiorentina | nuova avventura in Serie A per l’ex Juventus? Le ultimissime

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

sul futuro del centrocampista. Le manovre a metà campo entrano nel vivo per il  Cagliari, che guarda con estremo interesse in casa  Fiorentina  per rinforzare la propria rosa. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato  Nicolò Schira  tramite il proprio profilo  X, il club isolano avrebbe effettuato un sondaggio ufficiale per  Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista talentuoso attualmente in forza alla squadra toscana formatosi nel settore giovanile della Juventus. La dirigenza rossoblù sta cercando profili che possano garantire dinamismo e visione di gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

nicolussi caviglia pu242 lasciare la fiorentina nuova avventura in serie a per l8217ex juventus le ultimissime

© Juventusnews24.com - Nicolussi Caviglia può lasciare la Fiorentina: nuova avventura in Serie A per l’ex Juventus? Le ultimissime

Leggi anche: Fiorentina, Nicolussi Caviglia: "Ogni allenamento è prezioso per crescere. Dobbiamo migliorare"

Leggi anche: Fiorentina Juve nel segno di tre grandi ex: Kean, Fagioli e Nicolussi Caviglia per alimentare i ‘rimpianti’ di un mancato presente in bianconero…

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Italia, Nicolussi Caviglia-Cambiaghi e il ritorno di Gabbia / Chi sono i convocati di Gattuso per Estonia e Israele - Milan di domenica sera (20,45 all'Allianz Stadium) il campionato si ferma per lasciare spazio alle partite di qualificazione per i Mondiali del 2026 ... affaritaliani.it

Italia, Nicolussi Caviglia: “Un grande orgoglio la Nazionale. Kean? C’è un rapporto unico” - Le convocazioni di Gattuso per queste partite di qualificazione ai prossimi Mondiali del 2026 hanno visto alcuni volti nuovi, tra cui Nicolussi Caviglia e Cambiaghi. gianlucadimarzio.com

Italia, la carica dei debuttanti. Nicolussi Caviglia: "Convincerò Gattuso". Cambiaghi: "Mi sono fatto le ossa" - Esordienti giovani, sì, ma con un passato di esperienze che li hanno forgiati e spremuti prima di ricompensarli con la grande occasione: Niccolò Cambiaghi e Hans Nicolussi Caviglia sono due ragazzi ... gazzetta.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.