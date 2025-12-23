Radunovic Sampdoria la fumata bianca è sempre più vicina | i dettagli della trattativa e la formula del trasferimento

Radunovic si avvicina alla Sampdoria, con la trattativa che si avvicina alla conclusione. La società doriana sta valutando la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre si concentra sul rafforzamento del reparto portieri in vista della seconda parte della stagione. I dettagli dell’accordo sono in fase di definizione, segnando un passo importante nel mercato invernale della Sampdoria.

Radunovic Sampdoria, il portiere è sempre più vicino al trasferimento alla corte di Gregucci. La formula è quella del prestito con diritto La Sampdoria si prepara a muoversi con decisione nella sessione di calciomercato invernale, concentrando gli sforzi su un reparto fondamentale come quello dei portieri. La società blucerchiata, guidata da Angelo Gregucci, intende garantire . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

