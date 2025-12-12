Orario Juventus Next Gen Pianese | quando si gioca il match di Serie C Tutti i dettagli sulla sfida dei bianconeri di Brambilla

Scopri tutte le informazioni sull'orario e i dettagli della partita tra Juventus Next Gen e Pianese, valida per la 18ª giornata di Serie C 2025/26. Segui il match dei bianconeri di Brambilla e preparati a vivere un appuntamento importante nel campionato di terza serie.

Orario Juventus Next Gen Pianese: quando si gioca il match di Serie C, valido per la 18ª giornata 202526. I dettagli. I riflettori del campionato di Serie C si accendono sul Piemonte per un anticipo che promette scintille. Questa sera, venerdì 12 dicembre 2025, con fischio d’inizio fissato per le ore 20:30, la Juventus Next Gen scenderà in campo tra le mura amiche dello stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria. L’avversario della diciottesima giornata del Girone B è la Pianese, in un match che rappresenta un crocevia fondamentale per le ambizioni di classifica e per il percorso di crescita dei giovani talenti bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Orario Juventus Next Gen Pianese: quando si gioca il match di Serie C. Tutti i dettagli sulla sfida dei bianconeri di Brambilla

Juventus Next Gen-Pianese: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C - facebook.com Vai su Facebook

#JuventusNextGen-Pianese: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la #SerieC Vai su X

Juventus Next Gen-Pianese: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C - La squadra di Brambilla è alla ricerca di una vittoria: tutte le informazioni sulla partita e le parole di Gil Puche ... Come scrive tuttosport.com

Pagina 2 | Juventus Next Gen-Pianese: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C - La squadra di Brambilla è alla ricerca di una vittoria: tutte le informazioni sulla partita e le parole di Gil Puche ... Si legge su tuttosport.com

Juventus Next Gen - Torres 2-1 | Gli Highlights

Video Juventus Next Gen - Torres 2-1 | Gli Highlights Video Juventus Next Gen - Torres 2-1 | Gli Highlights