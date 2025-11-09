Juventus Next Gen Forlì LIVE | Gil Puche e Pedro Felipe titolari Deme-Anghelè-Okoro in attacco
di Marco Baridon Juventus Next Gen Forlì LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 13ª giornata di Serie C 202526. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – 6 sconfitte nelle ultime 7 partite. È il momento più complicato della stagione della Juventus Next Gen, chiamata a risollevarsi già nella sfida odierna contro il Forlì. TUTTE LE NOTIZIE SULLA SERIE C CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Next Gen Forlì 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 12.00 Migliore in campo Juve. Al termine del match Juventus Next Gen Forlì 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Juventus Next Gen, il commento di mister Brambilla Le parole in vista del match contro il Forlì? - facebook.com Vai su Facebook
Dall’Assemblea degli Azionisti sul mini-stadio per #JuventusNextGen e #JuventusWomen ? “Nel business plan non è prevista ad oggi la costruzione di un nuovo stadio. Siamo consapevoli di dover trovare una soluzione ottimale per Women e Next Gen, - X Vai su X
Diretta Juve Next Gen-Forlì: risultato in tempo reale e formazioni ufficiali. Brambilla cerca la vittoria - La Juve Next Gen sfida il Forlì allo Stadio "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria, match in programma domenica 9 novembre alle 12:30. Lo riporta tuttosport.com
Juve Next Gen, i convocati di Brambilla per la sfida al Forlì - Massimo Brambilla, tecnico della Juventus Next Gen, ha diramato la lista ufficiale dei convocati per il match contro il Forlì, in programma oggi, a partire dalle 12:30, allo stadio ... Segnala tuttojuve.com
Juventus Next Gen-Forlì LIVE: risultato, cronaca, formazioni, dove vederla - La Juve Next Gen attraversa un momento complicato in Serie C, con tre sconfitte consecutive e l’ultima vittoria datata 19 ottobre contro il Rimini. Scrive ilbianconero.com