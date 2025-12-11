Juventus Next Gen Gil Puche | Penso che la seconda squadra sia fondamentale per un giocatore giovane Domani abbiamo una sfida importante
Alla vigilia del match contro la Pianese, Gil Puche sottolinea l'importanza della Juventus Next Gen come elemento fondamentale nello sviluppo dei giovani talenti. La sfida di domani sera allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria rappresenta un’occasione importante per la squadra di affrontare un impegno cruciale nel campionato.
Juventus Women where they bagged 5 goals against St. Polten and secured themselves a qualification to the next round
La Juventus Next Gen pareggia nel finale contro il Guidonia Montecelio e trova il terzo risultato utile consecutivo
Avellino, contatto con la Juventus Next Gen per Javier Gil Puche - Come riportato da Il Mattino, l’Avellino è già al lavoro in vista della prossima finestra di mercato. Lo riporta tuttojuve.com
Juventus Next Gen-Perugia 1-0: Puczka decide la sfida al 37’ della ripresa - Perugia di Domenica 30 novembre 2025: successo casalingo al Moccagatta grazie a una rete di Puczka al 37' della ripresa ... Da calciomagazine.net