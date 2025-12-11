Juventus Next Gen Gil Puche | Penso che la seconda squadra sia fondamentale per un giocatore giovane Domani abbiamo una sfida importante

Alla vigilia del match contro la Pianese, Gil Puche sottolinea l'importanza della Juventus Next Gen come elemento fondamentale nello sviluppo dei giovani talenti. La sfida di domani sera allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria rappresenta un’occasione importante per la squadra di affrontare un impegno cruciale nel campionato.

