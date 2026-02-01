Juventus Next Gen Brambilla dopo la vittoria contro il Pineto | Partita difficile normale soffrire un po’ La crescita del gruppo è evidente

Dopo la vittoria contro il Pineto, Brambilla si è detto soddisfatto ma anche realistico. La partita è stata difficile, e i ragazzi hanno dovuto soffrire un po’. L’allenatore ha sottolineato come la crescita del gruppo sia evidente, anche nei momenti più complessi. Brambilla ha elogiato la tenuta mentale della squadra e ha detto che questa è la strada giusta per migliorare.

Juventus Next Gen, Brambilla analizza il successo sul Pineto: le parole e l’elogio ai suoi ragazzi sulla tenuta mentale. Un successo che vale doppio per il peso specifico dell’avversario e per le modalità con cui è maturato, dimostrando che i giovani bianconeri stanno imparando anche l’arte della sofferenza. La Juventus Next Gen porta a casa l’intera posta in palio contro il Pineto, confermando i progressi delle ultime settimane e dando continuità al lavoro svolto a Vinovo. Al termine della gara, l’allenatore Massimo Brambilla si è presentato ai microfoni per analizzare una prestazione di grande carattere contro una rivale in salute. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, Brambilla dopo la vittoria contro il Pineto: «Partita difficile, normale soffrire un po’. La crescita del gruppo è evidente» Approfondimenti su Juventus Next Gen Juventus Next Gen, Brambilla dopo la vittoria contro il Livorno: «Successo su un campo molto difficile. Siamo stati bravi su una cosa» Dopo la vittoria contro il Livorno, Brambilla ha commentato l’andamento della Juventus Next Gen. Juventus Next Gen, Brambilla non ha dubbi dopo il pareggio: «Dobbiamo continuare così, la partita non è stata facile ma ci siamo adattati» La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Juventus Next Gen Argomenti discussi: Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Juventus Next Gen-Pineto; Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Arezzo-Juventus Next Gen; Tavernelli gol, l'Arezzo batte la Juve Next e conferma il +7 dal Ravenna; Serie C: la Next Gen cade dopo 8 risultati utili, vince 1-0 l’inarrestabile Arezzo. Juventus Next Gen-Pineto, le formazioni ufficiali: Okoro in panchinaLa Juventus Next Gen, a breve, sarà in campo per affrontare il Pineto nella gara valida per la quinta giornata del girone di ritorno di Serie C. Brambilla non schiererà dal primo ... tuttojuve.com Juventus, visite mediche per Oboavwoduo. Arriva dal City e verrà aggregato alla Next GenRinforzo in prospettiva per la Juventus, che si è assicurata dal Manchester City il duttile attaccante Justin Oke Oboavwoduo, classe 2006 che il. tuttomercatoweb.com Ufficiale un ritorno in casa #JuventusNextGen. A distanza di un anno #Mulazzi ritorna a vestire la maglia bianconera fino al termine della stagione Il classe 2003, infatti, è arrivato con la formula del prestito dal #Sion fino a giugno L'articolo completo al pri - facebook.com facebook Silletti al Padova, Konaté al Lecco. Juventus Next Gen, Rouhi in prestito alla Carrarese: tutte le trattative e le ufficialità di giornata in @seriecofficial x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.