Juventus interesse per Jeremie Boga

La Juventus ha mostrato interesse per Jeremie Boga, un’ipotesi che sta circolando tra gli addetti ai lavori. Secondo fonti affidabili come Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il nome del calciatore è stato menzionato come possibile rinforzo per l’attacco bianconero. La trattativa, ancora in fase embrionale, potrebbe rappresentare un’opzione per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Su Youtube, Fabrizio Romano e Matteo Moretto, hanno fatto il nome di Jeremie Boga come rinforzo per l'attacco bianconero. La Juventus studia mosse intelligenti per gennaio, con un occhio particolare al reparto offensivo dove Kenan Yildiz sta portando un carico pesante di responsabilità

Per l'attacco della Juventus Chiesa resta un'opzione, piace anche Boga - Nel corso del consueto appuntamento sul canale YouTube condiviso con Fabrizio Romano, l’esperto di calciomercato Matteo Moretto ha fatto il punto sui possibili innesti offensivi della ... tuttojuve.com

Juve, dopo Chiesa per la fascia spunta anche il nome di Boga - Secondo quanto riportato su X dal giornalista Mirko Di Natale, il Nizza starebbe spingendo per la cessione a titolo definitivo di Jeremie Boga. it.blastingnews.com

Interesse della #Juventus per #GuidoRodriguez del #WestHam. L'idea è quella di un prestito fino a giugno. x.com

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la #Juventus starebbe valutando Lazar #Samardzic come possibile rinforzo nel caso in cui Fabio #Miretti dovesse essere ceduto. La partenza di Miretti, su cui ci sarebbe l'interesse della Lazio e che genererebbe - facebook.com facebook

