Juventus | Icardi emerso come possibilità clamorosa

La Juventus si ritrova a un passo dalla chiusura del mercato invernale con poche ore a disposizione. L’ultima idea concreta è Mauro Icardi, che potrebbe arrivare per rafforzare l’attacco. La società sta lavorando per chiudere l’affare prima della scadenza di lunedì alle 20:00. La decisione finale ancora non è presa, ma l’attenzione è tutta su questa possibilità improvvisa.

La Juventus vive ore di fuoco nel finale del calciomercato invernale 2026 (chiusura lunedì 2 febbraio alle 20:00), con Mauro Icardi emerso come l'ultimo scenario clamoroso per risolvere l'emergenza attacco. Dopo il prolungato stallo su Randal Kolo Muani (Tottenham irremovibile nonostante pressing del giocatore e apertura del PSG) e le

