Icardi alla Juventus clamorosa trattativa di mercato | ritroverebbe Spalletti le cifre dell'affare

Mauro Icardi è al centro di una trattativa di mercato che sta facendo parlare tutti. La Juventus ha sondato il Galatasaray, mentre l’attaccante argentino e il suo entourage sono in contatto con i bianconeri. La possibile collaborazione potrebbe portare Icardi a Torino, dove ritroverebbe anche Spalletti. Le cifre dell’affare sono ancora da definire, ma l’operazione si fa sempre più concreta nelle ultime ore.
La Juventus ci prova per Icardi: ritroverebbe Spalletti, che all’Inter lo mise fuori rosa (e gli tolse la fascia da capitano)
La #Juventus ha offerto a Mauro #Icardi un contratto fino al 2027 (5M/anno). Previsto un colloquio diretto tra #Juve e #Galatasaray stasera intorno alle 20:00 per discutere le possibili condizioni dell'accordo. Nico Schira - facebook.com facebook
#Icardi alla #Juventus Gli agenti al lavoro x.com
