Icardi alla Juventus clamorosa trattativa di mercato | ritroverebbe Spalletti le cifre dell'affare

Mauro Icardi è al centro di una trattativa di mercato che sta facendo parlare tutti. La Juventus ha sondato il Galatasaray, mentre l’attaccante argentino e il suo entourage sono in contatto con i bianconeri. La possibile collaborazione potrebbe portare Icardi a Torino, dove ritroverebbe anche Spalletti. Le cifre dell’affare sono ancora da definire, ma l’operazione si fa sempre più concreta nelle ultime ore.

