Calciomercato Milan poche possibilità per Icardi con la maglia rossonera | PM News

In vista del calciomercato invernale, il Milan valuta diverse opzioni per rinforzare l’attacco. Tuttavia, le possibilità di vedere Mauro Icardi con la maglia rossonera sembrano ridotte. Le trattative e le alternative sono al centro delle discussioni tra i dirigenti, mentre i tifosi attendono novità ufficiali sul futuro dell’attaccante argentino.

In vista del calciomercato invernale, è possibile scartare il nome di Mauro Icardi come prossimo attaccante del Milan. Ecco le ultime sull'ex Inter. Pianetamilan.it

