Boga Juve iniziano le visite mediche presso il J Medical per il nuovo colpo dei bianconeri | FOTO e VIDEO

Questa mattina l’attaccante dell’Nizza, Boga, è arrivato al J Medical di Torino per le visite mediche prima di ufficializzare il suo trasferimento alla Juventus. La società bianconera ha portato a termine il colpo con un blitz rapido e deciso, cercando di rinforzare subito l’attacco di Spalletti. Ora il giocatore effettua gli ultimi controlli prima di firmare il contratto e vestire la maglia della Juventus.

Boga Juve, blitz decisivo della dirigenza che regala a Spalletti il rinforzo offensivo: l’ex Nizza inizia le visite mediche a Torino. Il calciomercato della  Juventus  regala un colpo di scena inaspettato proprio sul rettilineo finale, spiazzando addetti ai lavori e tifosi con un blitz fulmineo. Mentre l’attenzione mediatica era quasi interamente catalizzata sulla frenetica ricerca della punta centrale, la  dirigenza  ha lavorato sapientemente sotto traccia per puntellare anche le corsie laterali, chiudendo una trattativa lampo con il  Nizza. Pochi minuti fa,  Jeremie Boga  è arrivato al  J Medical. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus ha ufficializzato l’acquisto di Boga dal Nizza.

