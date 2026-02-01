Questa mattina l’attaccante dell’Nizza, Boga, è arrivato al J Medical di Torino per le visite mediche prima di ufficializzare il suo trasferimento alla Juventus. La società bianconera ha portato a termine il colpo con un blitz rapido e deciso, cercando di rinforzare subito l’attacco di Spalletti. Ora il giocatore effettua gli ultimi controlli prima di firmare il contratto e vestire la maglia della Juventus.

Boga Juve, blitz decisivo della dirigenza che regala a Spalletti il rinforzo offensivo: l’ex Nizza inizia le visite mediche a Torino. Il calciomercato della Juventus regala un colpo di scena inaspettato proprio sul rettilineo finale, spiazzando addetti ai lavori e tifosi con un blitz fulmineo. Mentre l’attenzione mediatica era quasi interamente catalizzata sulla frenetica ricerca della punta centrale, la dirigenza ha lavorato sapientemente sotto traccia per puntellare anche le corsie laterali, chiudendo una trattativa lampo con il Nizza. Pochi minuti fa, Jeremie Boga è arrivato al J Medical. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Boga Juve, iniziano le visite mediche presso il J Medical per il nuovo colpo dei bianconeri: FOTO e VIDEO

Approfondimenti su Boga Juve

La Juventus ha ufficializzato l’acquisto di Boga dal Nizza.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Boga Juve

Argomenti discussi: Blitz Juve, è fatta per Boga! L'attaccante ex Sassuolo sarà oggi a Torino per visite e firma; Boga alla Juventus, il vice Yildiz per Spalletti arriva dal Nizza: cifre e formula dell'operazione; Juventus, preso il vice-Yildiz: Boga torna in Serie A. Tentativo last minute per Kolo Muani; Calciomercato live: la Juve appesa a Kolo Muani, il vice-Yildiz sarà Boga. Milan, caso Mateta.

Boga alla Juventus: il giocatore è arrivato al JMedical per le visite09:00 - BOGA ARRIVATO AL JMEDICAL - Jeremie Boga è appena arrivato al JMedical per sostenere le visite mediche con la Juventus. I bianconeri hanno chiuso l’operazione nella notte e ... tuttojuve.com

Boga colpo Juve a sorpresa: chi è l'ex Serie A, che ruolo avrà e la formula. È già a Torino, {Y?c7Ka??y0?=p???u?u0003?????f?4feu000f@u0007u000e8??v]?¦u0003!???]???dV??&???u000eS???.?? (?Y7???.?? UE???tl???U?E???h?WH?u00116tW?.u001b?????????Aéu001a&?????7?7D?o??*??< ??PUu0007u3g/?f?dn????ru0 ... tuttosport.com

Boga colpo Juve a sorpresa: chi è l'ex Serie A, che ruolo avrà, la formula e quando arriva a Torino - facebook.com facebook

BOGA ALLA JUVE Jeremie Boga sarà un nuovo giocatore bianconero. Intesa totale tra le parti per il passaggio in prestito dell'ex Sassuolo, come riportato da Fabrizio Romano Il nuovo vice Yildiz è atteso oggi a Torino per visite e firma #Juventus x.com