Juventus | come procede l’operazione Muani?

La Juventus sta facendo l’impossibile per portare Randal Kolo Muani in squadra prima della chiusura del mercato invernale. Le trattative con il PSG sono avanti, ma ancora non c’è l’accordo definitivo. I dirigenti bianconeri sperano di chiudere l’affare in queste ore, mentre il tempo stringe.

La Juventus entra nelle ultimissime ore del calciomercato invernale 2026 (chiusura lunedì 2 febbraio alle 20:00) con Randal Kolo Muani ancora al centro dei pensieri, ma l’operazione resta in bilico nonostante i progressi registrati con il PSG. Il francese, 27 anni, ha espresso una volontà chiara e reiterata di tornare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: come procede l’operazione Muani? Approfondimenti su Juventus PSG Kolo Muani Juventus: contatti continui con l’agente del francese, domani giornata chiave per la fattibilità dell’operazione. Il punto Domani potrebbe essere il giorno decisivo per il trasferimento di Kolo Muani alla Juventus. Juventus: nuovi contatti per Kolo Muani La Juventus torna a parlare di attaccanti e riapre con decisione la pista per Randal Kolo Muani. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Juve in HOT water: Double Trouble without Zhegrova AND Kolo Muani! Ultime notizie su Juventus PSG Argomenti discussi: Dove vedere la Juventus stasera in diretta streaming | DAZN News IT; Le notizie di calciomercato del 23 gennaio 2026: la Juve ha preso En-Nesyri. Il Napoli dopo Giovane si fionda su Juanlu; Juve, svolta a destra: scambio Joao Mario-Holm con il Bologna, poi l'assalto a Norton-Cuffy; Juventus, blitz a Istanbul per En-Nesyri. Juventus, procede spedita la trattativa per il rinnovo di Spalletti: firma in tempi breviParole che confermano come i dialoghi tra le parti stiano andando avanti senza intoppi e in un clima di totale sintonia. La Juventus, infatti, è estremamente soddisfatta del lavoro svolto dall’ex ... it.blastingnews.com Più Maldini e meno Chiesa, lo sponsorizza Spalletti: come procede il mercato JuveAvanti gli altri. Cioè, anche gli altri. La testa non è solo a Mateta perché semplicemente non può andare esclusivamente lì: la Juve continua a battere la pista del vice Yildiz, ruolo sul quale si son ... msn.com Alessandro Perrone. . La Juventus procede per il ritorno di Kolo Muani. Il Tottenham ha dato l’ok alla risoluzione anticipata del prestito e con gli Spurs che sono pronti ad aggiungersi alla lista di squadre interessate per Mateta, in uscita dal Crystal Palace. Ora - facebook.com facebook #Juve, proposto Jhon #Duran nelle scorse ore, ma nessuna trattativa in corso con il #Fenerbahçe nonostante le voci dalla Turchia Dopo valutazioni interne, tecniche e finanziarie, ad oggi il club bianconero non procede. @FabrizioRomano x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.