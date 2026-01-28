Kolo Muani Juventus | contatti continui con l’agente del francese domani giornata chiave per la fattibilità dell’operazione Il punto
Domani potrebbe essere il giorno decisivo per il trasferimento di Kolo Muani alla Juventus. I contatti tra i dirigenti bianconeri e l’agente del francese sono intensi e continui. La Juventus insiste sul prestito come unica formula possibile, mentre gli Spurs continuano a essere un ostacolo importante. La situazione resta in bilico, con le trattative ancora in corso e il tempo che stringe.
Kolo Muani Juventus, Romano: contatti costanti con gli agenti. Spurs arbitri del destino, la formula è solo il prestito. Spalletti vuole il francese.. La Juventus insiste e mantiene altissima l’attenzione su quello che è diventato il principale obiettivo di mercato di questi giorni. Secondo il punto fatto da Fabrizio Romano, la trattativa per Randal Kolo Muani è certamente una delle storie più importanti di questa settimana e l’evoluzione è costante. Sebbene oggi sia una giornata definita interlocutoria sui tavoli istituzionali, il lavoro diplomatico dietro le quinte non si ferma: i contatti Juventus-agenti continuano incessantemente per trovare la quadra definitiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Kolo Muani Juventus
Ultime notizie su Kolo Muani Juventus
