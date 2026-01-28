Kolo Muani Juventus | contatti continui con l’agente del francese domani giornata chiave per la fattibilità dell’operazione Il punto

Domani potrebbe essere il giorno decisivo per il trasferimento di Kolo Muani alla Juventus. I contatti tra i dirigenti bianconeri e l’agente del francese sono intensi e continui. La Juventus insiste sul prestito come unica formula possibile, mentre gli Spurs continuano a essere un ostacolo importante. La situazione resta in bilico, con le trattative ancora in corso e il tempo che stringe.

