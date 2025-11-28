Juventus Business Forum Comolli presenta i nuovi profili del club bianconero Ecco di chi si tratta e che ruolo svolgeranno Poi l’auspicio | Vogliamo vincere

28 nov 2025

Juventus Business Forum, l’AD Comolli apre il Business Forum per la prima volta. Il mantra è chiaro: si lavora per una Juventus vincente. Damien Comolli, il nuovo Amministratore Delegato della Juventus, ha presieduto per la prima volta lo Juventus Business Forum. L’evento, giunto alla sua terza edizione e tenutosi all’ Allianz Stadium di Torino, è un appuntamento cruciale per l’ecosistema aziendale del Club. L’apertura da parte di Comolli segna un passaggio di consegne, sostituendo Francesco Calvo, che aveva aperto le danze l’anno precedente. Comolli ha utilizzato il palco per definire la missione della nuova dirigenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Business Forum, Comolli presenta i nuovi profili del club bianconero. Ecco di chi si tratta e che ruolo svolgeranno. Poi l’auspicio: «Vogliamo vincere»

