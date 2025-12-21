Muharemovic Inter la pista col Sassuolo può accendersi già a gennaio | occhio all’incastro in difesa!

La possibilità di un trasferimento di Muharemovic all’Inter potrebbe concretizzarsi già a gennaio, aprendo nuove opzioni per la difesa dei nerazzurri. La trattativa con il Sassuolo sembra in fase avanzata, ma resta da valutare attentamente gli aspetti tecnici e contrattuali. È importante monitorare gli sviluppi in modo da capire come potrebbe evolversi questa eventuale operazione. Muharemovic Inter, la pista col Sassuolo può accendersi già a gennaio: occhio all’incastro in difesa!

Inter News 24 Muharemovic Inter, la pista col Sassuolo può accendersi già a gennaio: occhio all'incastro per la difesa dei nerazzurri. La recente titolarità in Supercoppa, complice lo stop fisico di Francesco Acerbi, non è bastata a blindare la posizione di Stefan De Vrij. Il centrale olandese, colonna storica della retroguardia dei nerazzurri, vede il suo contratto avvicinarsi alla scadenza naturale di giugno, ma le dinamiche del mercato potrebbero anticipare i saluti già alla finestra invernale. Secondo quanto rilanciato dal Corriere dello Sport, l'ex difensore della Lazio è preoccupato che un impiego non costante possa pregiudicare la sua convocazione al prossimo Mondiale, motivo che lo spingerebbe a cercare subito una nuova sistemazione.

