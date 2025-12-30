L’Inter si mostra disponibile a valutare una proposta per Davide Frattesi, ipotizzando un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato. La Juventus monitora la situazione e valuta le eventuali opportunità di mercato. La trattativa, ancora in fase preliminare, potrebbe evolversi nelle prossime settimane, con l’obiettivo di trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti.

condizionato. La Juventus ha individuato in Davide Frattesi la priorità assoluta per il mercato di gennaio, considerandolo il profilo ideale per aggiungere duttilità e inserimenti a un centrocampo che necessita di interpreti ibridi. Il calciatore rispecchia perfettamente l’identikit richiesto da Luciano Spalletti, che lo ha già valorizzato in Nazionale rendendolo il miglior marcatore della sua gestione con 7 reti. Lo scrive Tuttosport. Sotto la guida di Spalletti, Frattesi ha dimostrato di poter ricoprire diversi ruoli, agendo sia come mezzala in un centrocampo a tre, sia in una posizione più avanzata da seconda punta o trequartista nel 3-4-2-1. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Frattesi alla Juve, c’è l’apertura dell’Inter alla formula: possibile prestito oneroso a questa cifra con obbligo di riscatto

Leggi anche: Frattesi via dall’Inter? La Juve non molla e studia la formula dell’operazione: c’è già un’importante apertura!

Leggi anche: Frattesi Juve: veto allo scambio con Thuram, ma l’Inter potrebbe aprire a questa formula. Le ultimissime

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Frattesi alla Juve per Thuram all'Inter: come stanno davvero le cose - dei primi contatti esplorativi tra la dirigenza juventina e chi cura gli interessi di Davide Frattesi: il ... tuttosport.com

Chiellini: "Di Frattesi non parlo, Thuram resta alla Juve. Elkann e Yildiz, tutto chiaro" - Nel pre partita della sfida contro il Bologna (qui la diretta testuale del match), il dirigente della Juve Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di Dazn, dove ha parlato delle voci di mercato ... tuttosport.com

Chiellini: "Elkann? Juve e famiglia una cosa unica. Di Frattesi non parlo..." - Juve, posticipo domenicale della 15esima giornata di Serie A, non sono passate inosservate le dichiarazioni rilasciate da Giorgio Chiellini, nella settimana ... corrieredellosport.it

Dove giocherebbe Frattesi nella Juventus: l'idea di Spalletti - facebook.com facebook

Romano: "L'Inter è su Muharemovic, ma per l'estate. Frattesi-Juve, nuovi contatti: la situazione" x.com