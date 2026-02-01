Julia Roberts ha pubblicato sui social un messaggio speciale per il compleanno del marito Danny Moder. L’attrice ha condiviso alcune foto private e ha scritto parole dolci, definendolo “il mio uomo preferito”. Un gesto semplice, ma molto sentito, che dimostra ancora una volta quanto il loro amore sia forte e duraturo nel tempo.

Un amore che sfida il tempo: il tenero omaggio dell'attrice Julia Roberts per il compleanno del marito tra scatti privati e parole dolcissime In un'epoca di amori "usa e getta" nel panorama di Hollywood, Julia Roberts continua a rappresentare la più dolce delle eccezioni. In occasione del 57esimo compleanno del marito, il direttore della fotografia Danny Moder, la "fidanzata d'America" ha deciso di rompere la consueta riservatezza per condividere con i fan un frammento della sua felicità domestica.

© Novella2000.it - Julia Roberts e la dedica social a Danny Moder: “Il mio uomo preferito”

Julia Roberts ha letto il copione di Ocean’s Fourteen e ha espresso entusiasmo per la trama, definendola sorprendente.

