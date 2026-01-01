DOPPIA BIANCANEVE SU RAI1 | IL CAPOLAVORO DISNEY E LA VERSIONE CON JULIA ROBERTS

Giovedì 1° gennaio alle 21.30 su Rai1 viene trasmesso “Biancaneve e i sette nani”, il primo lungometraggio animato della storia del cinema. La programmazione include anche una versione con Julia Roberts, offrendo due interpretazioni del classico Disney. Un appuntamento dedicato a chi desidera riscoprire una delle opere più significative dell’animazione, presentata in modo semplice e informativo.

Il primo lungometraggio animato della storia del cinema: giovedì 1° gennaio alle 21.30, Rai1 propone “Biancaneve e i sette nani”. Uscito nel 1937, diretto da David Hand con la supervisione di Walt Disney, il film è tratto dalla famosa fiaba dei Fratelli Grimm ed è il primo classico Disney. La storia è arcinota e senza tempo: la principessa Biancaneve, diventata la più bella del reame, scappa dalla perfida matrigna, la regina Grimilde, che vuole ucciderla perché invidiosa di tanta bellezza. Biancaneve trova rifugio nel bosco, nella capanna dei sette nani: Dotto, Eolo, Gongolo, Pisolo, Brontolo, Cucciolo e Mammolo. 🔗 Leggi su Bubinoblog

