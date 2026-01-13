Julia Roberts approva Ocean’s 14 | Ho letto il copione ed è davvero sorprendente

Julia Roberts ha letto il copione di Ocean’s Fourteen e ha espresso entusiasmo per la trama, definendola sorprendente. La sua approvazione suggerisce un interesse concreto per il progetto, che si configura come un nuovo capitolo della saga. La conferma dell’attrice alimenta l’attesa dei fan e sottolinea l’importanza di un progetto che promette di mantenere alta l’attenzione nel panorama cinematografico.

Julia Roberts conferma di aver letto il copione di Ocean's Fourteen e ammette di essere rimasta piacevolmente stupita dalla storia, secondo lei il nuovo capitolo sembra pronto a partire. Durante i Golden Globes, Julia Roberts ha acceso definitivamente i riflettori sul futuro della saga di Ocean's Eleven, rivelando di aver letto il copione del nuovo film. Le sue parole, accolte con entusiasmo dai fan, consolidano l'idea che l'atteso sequel stia finalmente prendendo forma concreta. Julia Roberts e il suo commento su Ocean's 14 Il ritorno della saga che ha ridefinito il concetto di heist movie nei primi anni Duemila non è più un semplice rumor. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Julia Roberts approva Ocean’s 14: “Ho letto il copione ed è davvero sorprendente” Leggi anche: Julia Roberts: “Non voglio film innocui. Il cinema deve far discutere, non compiacere” Leggi anche: After The Hunt: gli abiti di Julia Roberts nascondono segreti. Proprio come il suo personaggio La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Julia Roberts torna sotto i riflettori e basta un’apparizione per catalizzare tutta l’attenzione. Ai Golden Globe l’attrice sfila con un look chic e sensuale, ma è il suo sorriso smagliante a rubare davvero la scena, luminoso come agli esordi. Tra eleganza senz - facebook.com facebook Julia Roberts torna sul red carpet dei Golden Globes 2026 per il film After the Hunt: tutti i dettagli del look scelto per il red carpet x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.