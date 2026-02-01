Fabrizio Romano ha chiarito che il Liverpool si sta informando per Dumfries. L’esperto di calciomercato ha spiegato che i Reds stanno valutando l’opzione e che le trattative sono ancora in fase preliminare. Al momento, non ci sono accordi definitivi, ma l’interesse c’è.

Inter News 24 Jones Inter, l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sulla situazione legata alla trattativa con i Reds. Jones dal Liverpool all’Inter? I Reds hanno chiesto informazioni per Dumfries? Fabrizio Romano sul suo canale YouTube ha fatto il punto della situazione. Queste le sue parole: JONES-INTER « Non arrivano segnali positivi dai Reds e i discorsi sono bloccati. Il club inglese ha chiesto al giocatore di rinnovare il contratto che andrà a scadenza tra un anno e mezzo, non vorrebbe tornasse tra sei mesi scontento e con meno forza contrattuale e per questo non ha dato il via alla sua partenza. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Jones Inter, il Liverpool si informa per Dumfries? Fabrizio Romano ha fatto chiarezza

La Inter sta lavorando duramente per portare Jones dal Liverpool.

I Reds hanno fatto un nuovo tentativo per Curtis Jones, ma finora senza successo.

