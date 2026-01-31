La Inter sta lavorando duramente per portare Jones dal Liverpool. La società ha avviato contatti continui con il club inglese, cercando di definire i dettagli dell’operazione. Fabrizio Romano spiega che i nerazzurri vedono nel talento britannico il rinforzo giusto per completare il centrocampo dopo l’addio di Frattesi. Ora si aspetta solo l’accordo tra le parti, mentre le trattative proseguono senza sosta.

Inter News 24 Jones Inter, il talento britannico del Liverpool individuato dalla dirigenza meneghina come il rinforzo ideale per completare il reparto mediano. Le battute finali della sessione di trasferimenti si accendono intorno al nome di Curtis Jones, duttile centrocampista classe 2001, attualmente in forza al Liverpool. I nerazzurri hanno individuato nel giovane talento dei Reds il profilo perfetto per sostituire Davide Frattesi, l’incursore azzurro finito nel mirino del Nottingham Forest. L’operazione è entrata in una fase calda grazie agli eccellenti rapporti tra la dirigenza di Viale della Liberazione e l’agenzia che cura gli interessi del calciatore, la stessa che gestisce il difensore Manuel Akanji. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Jones Inter, contatti continui con il Liverpool: Fabrizio Romano spiega il piano dei nerazzurri per il dopo Frattesi

Approfondimenti su Jones Inter

Nel calciomercato dell'Inter, Romano ha confermato i contatti frequenti con l'agente di Cancelo, sottolineando l'interesse dei nerazzurri a chiudere prima del Barcellona.

Inter in pressing su Jones del Liverpool.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Jones Inter

Argomenti discussi: Inter, contatti in corso per Curtis Jones del Liverpool: il suo arrivo libererebbe Frattesi; Le notizie di calciomercato del 30 gennaio 2026:: Milan, Mateta ad un passo, Nkunku verso Roma. Inter, il Nottingham ritorna su Frattesi; Sky – Inter e Liverpool, anche Dumfries nei discorsi. Diaby, non è finita. Gli agenti…; Calciomercato Live: l'Inter su Jones Frattesi al Forest, il Milan tratta Mateta, Roma su Schjelderup.

Inter, contatti in corso per Curtis Jones del Liverpool: il suo arrivo libererebbe FrattesiL'Inter è su Curtis Jones, contatti in corso col Liverpool. Il giocatore ha dato l'ok e attende il via libera. Operazione legata a Frattesi ... gianlucadimarzio.com

Inter su Curtis Jones del Liverpool: le news di calciomercatoIn attesa di novità sugli esterni, l'Inter sta provando a chiudere un'operazione in entrata a centrocampo. Si tratta di Curtis Jones del Liverpool: contatti in corso tra le parti, col giocatore che ha ... sport.sky.it

Romano: “Jones ha già detto sì! Inter può solo aspettare perché da quello che mi raccontano…” - facebook.com facebook

Romano: “Jones ha già detto sì! Inter può solo aspettare perché da quello che mi raccontano…” x.com