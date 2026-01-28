Jannik Sinner si qualifica per la semifinale degli Australian Open 2026 dopo aver battuto in tre set Ben Shelton, numero sette del mondo. Il tennista italiano ha vinto con i punteggi di 6-3, 6-4, 6-4 in due ore e 25 minuti di gioco. Ora affronterà Novak Djokovic, e lui stesso dice di essere pronto, anche se sa che per passare il turno dovrà essere al massimo della forma.

Jannik Sinner conquista la semifinale agli Australian Open 2026. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Ben Shelton, numero sette del mondo, nei quarti di finale dello Slam di Melbourne in tre set con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-4 in due ore e 25 minuti di gioco. Partita mai realmente in discussione per Sinner, che ora affronterà Novak Djokovic nel penultimo atto del torneo, con il serbo che ha approfittato del ritiro per infortunio di Lorenzo Musetti nel terzo set dopo aver perso i primi due parziali L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Australian Open: Sinner batte Shelton in tre set. Semifinale con Djokovic. Jannik: “Bene sfidarlo ma dovrò essere al top”

