Jannik Sinner Fabio Fognini azzera il contestatore | Mica contro di me!

Jannik Sinner si è preso una pausa dal torneo dopo le immagini di Carlos Alcaraz che esulta per la vittoria a Melbourne. Lo spagnolo ha conquistato il suo primo grande Slam e molti si sono chiesti perché Sinner non abbia affrontato Alcaraz in finale. Intanto, Fabio Fognini ha avuto qualcosa da ridire e ha azzerato il contestatore, dicendo chiaramente che non era contro di lui. La scena rimane calda, e il torneo si avvicina a un nuovo capitolo.

Guardando le immagini di Carlos Alcaraz che festeggia la vittoria dell'Australian Open - l'ultimo grande Slam che mancava alla sua bacheca -, in molti si sono chiesti come fosse possibile che contro lo spagnolo non abbia giocato Jannik Sinner. Sì, perché al suo posto c'era Novak Djokovic. Il serbo è uno dei giocatori più forti della storia del tennis, ma ha quasi 40 anni. E, soprattutto, rischiava di uscire già nel match contro Lorenzo Musetti, poi salvato dall'infortunio dell'azzurro. Sinner si è trovato così preso di mira dalle critiche. E qualcuno ci è andato giù pesante, deluso dal suo percorso nel torneo.

