Fabio Fognini esce in difesa di Jannik Sinner dopo la recente partita. Il tennista italiano sottolinea che Sinner non ha perso contro di lui, cercando di chiarire alcune interpretazioni sbagliate. Fognini, pur non giocando più ai livelli di prima, resta vicino al mondo del tennis e si fa sentire per difendere il giovane talento.

Fabio Fognini continua a seguire il tennis con passione e partecipazione, anche se il suo ruolo non è più quello del protagonista in campo ai massimi livelli. Del resto, un amore così profondo non si spegne con un semplice interruttore. Ecco perché il ligure ha seguito con grande attenzione gli Australian Open, torneo che oggi vivrà il suo atto conclusivo nella finale tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il serbo Novak Djokovic, condividendo anche riflessioni e spunti interessanti sui propri canali social. In questo contesto, l’eliminazione in semifinale di Jannik Sinner per mano di Djokovic ha suscitato un clamore enorme nell’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fabio Fognini interviene in difesa di Sinner: “Non ha perso contro di me…”

