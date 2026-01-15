La Grande Manila nella flotta Grimaldi | Si rafforza il legame con le Filippine

La Grande Manila, nuova nave della flotta Grimaldi, è stata consegnata a Shanghai. Si tratta di un’unità Pure Car & Truck Carrier (Pctc), realizzata presso i cantieri Sws, e rappresenta un rafforzamento dei collegamenti tra l’Europa e le Filippine. La sua introduzione evidenzia l’impegno di Grimaldi nel migliorare i servizi di trasporto e consolidare il legame commerciale con le Filippine.

La Grande Manila è una nuova nave della flotta Grimaldi. È stata consegnata e battezzata a Shanghai, la nuova nave Pure Car & Truck Carrier (Pctc), commissionata ai cantieri Sws.

La Grande Manila entra nella flotta di Grimaldi - All’inizio di gennaio 2025 è entrata nella flotta di Grimaldi la Grande Manila, settima nave Pctc con possibilità di alimentazione ad ammoniaca. trasportoeuropa.it

Grimaldi celebra l’arrivo della “Grande Manila” consegnata e battezzata ieri a Shanghai - ready” del gruppo armatoriale partenopeo, già pronta per il viaggio inaugurale sul servizio Asia- informatorenavale.it

Con l’arrivo della Grande Manila, il gruppo Grimaldi completa un 2025 di forte accelerazione nel rinnovo della flotta, tra Pctc ammonia ready e navi ro ro ibride. Un anno che segna un passaggio rilevante nella strategia di sostenibilità, capacità operativa ed es facebook

La #nave Grande Manila chiude il programma di consegne 2025 del gruppo #Grimaldi: una nuova Pctc Ammonia ready che rafforza le rotte #Asia #Europa e sintetizza un anno chiave per il rinnovo della flotta #trasporto #merce #mare x.com

