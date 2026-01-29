Rafah il valico riapre ma il controllo resta nelle mani di Israele

Il valico di Rafah ha riaperto, ma il controllo resta saldamente nelle mani di Israele. I vertici dell’Eubam si mostrano cauti e invitano a pazientare, spiegando che ancora non ci sono decisioni definitive. La situazione rimane tesa e incerta, con i timori che eventuali sviluppi possano rallentare il passaggio delle persone e delle merci.

Palestina senza tregua Migliaia di gazawi aspettano di tornare nella Striscia o di curarsi all'estero. Su di loro incombe lo Shin Bet: deciderà chi entra e chi esce Palestina senza tregua Migliaia di gazawi aspettano di tornare nella Striscia o di curarsi all'estero. Su di loro incombe lo Shin Bet: deciderà chi entra e chi esce I vertici dell'Eubam si mostrano calmi e invitano ad avere pazienza. «Il valico di Rafah non ha ancora riaperto, aspettiamo le decisioni delle parti coinvolte e ci muoveremo sulla base di accordi precisi», ci fanno sapere. In realtà, al 17esimo piano del Sasson Hugi Tower di Tel Aviv, dove ha sede la missione degli osservatori dell'Ue, tra cui alcuni carabinieri italiani, c'è parecchio fermento.

