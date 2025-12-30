Israele sospenderà dal 2026 le attività di diverse ong a Gaza | c’è anche Medici Senza Frontiere

A partire dal 1° gennaio 2026, Israele sospenderà le attività di oltre venti organizzazioni umanitarie nella Striscia di Gaza, tra cui Medici Senza Frontiere. La decisione riguarda enti coinvolti in assistenza sanitaria e supporto sociale, e rappresenta un cambiamento importante per le operazioni sul territorio. Questa misura potrebbe influenzare le attività umanitarie e le relazioni internazionali nella regione.

Israele ha annunciato che a partire dal 1° gennaio 2026 sospenderà le attività di oltre due dozzine di organizzazioni umanitarie internazionali operative nella Striscia di Gaza, tra cui Medici Senza Frontiere (Msf). La decisione riguarda circa 25 organizzazioni, pari a circa il 15% delle Ong attive nell'enclave palestinese, e sarebbe motivata dal mancato rispetto delle nuove regole imposte dal governo israeliano per l'operatività delle Ong. Nel contesto di una grave crisi umanitaria nel territorio palestinese devastato dalla guerra, ancora privo di acqua corrente ed elettricità, la decisione rischia di rendere l'emergenza irrecuperabile per la già tormentata popolazione civile.

