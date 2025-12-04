Israele ha detto che nei prossimi giorni riaprirà il varco di Rafah

Metropolitanmagazine.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

per permettere alle persone palestinesi di spostarsi dalla Striscia di Gaza verso l’Egitto. A ottobre, dopo l’accordo per il cessate il fuoco tra Hamas e Israele mediato dagli Stati Uniti, il governo israeliano aveva detto che avrebbe permesso la riapertura del varco; poi però aveva cambiato idea, perché Hamas non aveva consegnato i corpi di tutte le persone israeliane rapite e morte durante la guerra. Nei termini del cessate il fuoco di Trump sarebbe prevista invece la riapertura del valico di Rafah in entrambe le direzioni, permettendo a chi è rimasto bloccato all’esterno e vuole rientrare – decine di migliaia di persone – e a chi desidera partire o ricongiungersi con le famiglie di esercitare la propria libertà di movimento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

israele160ha detto160che nei prossimi giorni riaprir224 il varco di rafah

© Metropolitanmagazine.it - Israele ha detto che nei prossimi giorni riaprirà il varco di Rafah

Leggi anche questi approfondimenti

Netanyahu: «Spero nell'annuncio del rilascio di tutti gli ostaggi nei prossimi giorni» - Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato che spera di poter annunciare il rilascio di tutti gli ostaggi da Gaza "nei prossimi giorni". video.corriere.it scrive

Meteo prossimi giorni: con la combo tra Estate di San Martino e alta pressione africana le temperature si alzano di 10° sopra la media - Puntuale come un orologio svizzero, ecco l’Estate di San Martino, il periodo autunnale in cui, dopo i primi freddi, si verificano condizioni climatiche soleggiate con tepore fuori stagione. Scrive affaritaliani.it

Meteo prossimi giorni: dall’Estate di San Martino al vortice tirrenico. Ecco quando si passerà dal sole alla pioggia battente - it, conferma che l’Estate di San Martino, arrivata con una settimana di anticipo, seguirà la linea del proverbio: entro 3 giorni torneranno nubi e piogge su ... Riporta affaritaliani.it

Che tempo farà nei prossimi giorni? Piogge al Nord e nelle regioni centrali: miglioramento venerdì - Nelle prossime 24 ore una perturbazione proveniente dalla Francia causerà condizioni di forte maltempo, in particolare al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e vento. Lo riporta blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Israele160ha Detto160che Prossimi Giorni