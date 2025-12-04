Israele ha detto che nei prossimi giorni riaprirà il varco di Rafah
per permettere alle persone palestinesi di spostarsi dalla Striscia di Gaza verso l’Egitto. A ottobre, dopo l’accordo per il cessate il fuoco tra Hamas e Israele mediato dagli Stati Uniti, il governo israeliano aveva detto che avrebbe permesso la riapertura del varco; poi però aveva cambiato idea, perché Hamas non aveva consegnato i corpi di tutte le persone israeliane rapite e morte durante la guerra. Nei termini del cessate il fuoco di Trump sarebbe prevista invece la riapertura del valico di Rafah in entrambe le direzioni, permettendo a chi è rimasto bloccato all’esterno e vuole rientrare – decine di migliaia di persone – e a chi desidera partire o ricongiungersi con le famiglie di esercitare la propria libertà di movimento. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
