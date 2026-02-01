Questa notte, un attacco israeliano ha colpito un quartiere residenziale di Gaza City. L’operazione ha causato la morte di almeno quattro civili e molti sono rimasti feriti. I residenti si sono svegliati sotto il fragore delle esplosioni, mentre i soccorritori lavorano per recuperare le vittime tra le macerie. La tensione tra le parti continua a salire.

Un raid aereo israeliano ha colpito un quartiere residenziale di Gaza City nella notte tra il 30 e il 31 gennaio 2026, provocando la morte di almeno quattro persone. L’attacco ha mirato a un edificio residenziale in un’area densamente abitata, dove si trovava un appartamento al secondo piano. Le fonti locali riferiscono che le vittime, tutte adulte, sono state identificate dopo il bombardamento, quando i soccorritori hanno recuperato i corpi tra le macerie. L’esplosione ha distrutto gran parte del piano superiore dell’edificio, lasciando solo le fondamenta e i muri esterni in piedi. Alcuni testimoni hanno descritto un’esplosione violenta seguita da un’onda d’urto che ha scosso edifici a diversi chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Israele colpisce quartiere residenziale a Gaza City, almeno quattro vittime in raid aereo.

Tre giornalisti, tra cui un collaboratore freelance dell’agenzia AFP, sono stati uccisi in un raid aereo di Israele nel centro di Gaza.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

