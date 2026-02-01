Israele colpisce quartiere residenziale a Gaza City almeno quattro vittime in raid aereo

Questa notte, un attacco israeliano ha colpito un quartiere residenziale di Gaza City. L’operazione ha causato la morte di almeno quattro civili e molti sono rimasti feriti. I residenti si sono svegliati sotto il fragore delle esplosioni, mentre i soccorritori lavorano per recuperare le vittime tra le macerie. La tensione tra le parti continua a salire.

Un raid aereo israeliano ha colpito un quartiere residenziale di Gaza City nella notte tra il 30 e il 31 gennaio 2026, provocando la morte di almeno quattro persone. L’attacco ha mirato a un edificio residenziale in un’area densamente abitata, dove si trovava un appartamento al secondo piano. Le fonti locali riferiscono che le vittime, tutte adulte, sono state identificate dopo il bombardamento, quando i soccorritori hanno recuperato i corpi tra le macerie. L’esplosione ha distrutto gran parte del piano superiore dell’edificio, lasciando solo le fondamenta e i muri esterni in piedi. Alcuni testimoni hanno descritto un’esplosione violenta seguita da un’onda d’urto che ha scosso edifici a diversi chilometri di distanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

